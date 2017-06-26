Создать базу данных SQL с поиском и сортировкой

Необходимо доработать небольшую (CRM), по сути это база клиентов с возможностью, заполнять данные о них, распечатывать и т.п. Нужен разработчик способный внести изменения, добавить некоторые новые строки, поправить строки выводящиеся на печать и т.п. Исходники проекта ...
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Есть база данных whois на 150 млн записей
Каждый день происходит добавление и изменение 1 000 000 записей
Необходимо собрать базу данных , написать интерфейс доступа к этой базе .
Сортировка , поиск , обновление данных.
Образец данных в файле
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