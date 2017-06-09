База данных для документа ексель

Добрый день! Требуются програмисты на блокчейн. Необходимы знания в програмно-технической части выпуска монет/ токенов. Оплата честная, деньги на Проект имеются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо преобразовать содержимое документе ексель согласно прикрепленного тз!
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