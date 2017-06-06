База данных

Разработка базы данных в Microsoft Access для хранения данных и прогнозирования описанному методу. База с пользовательским интерфейсом, удобна в использовании, хранит все необходимые для прогноза данные с возможностью редактирования (допустим добавлением другого временного периода), ну ...
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