сделать базу данных в access анализ миграционных потоков в приморском крае , данные все есть в формате exel
Оптимизировать SQL-запросы к БД и таблицы БД сайта на Вордпресс.
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Есть несколько сайтов на Вордпрессе.
Требуется оптимизировать SQL-запросы к БД и таблицы БД сайтов для снижения нагрузки на дисковую подсистему сервера.
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