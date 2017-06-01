Создание базы данных маркетинговых действий

Алексей, добрый день!

Требуется создать базу данных, лучше в MS Access (можно и альтернативу, но в акцессе привычнее). база данных весьма простая, однако однозначно будет дорабатыватья, так что проект обещает быть длинным. Сейчас высылаю Вам предварительное ТЗ - еще дописываем сегодня требования к импорту и автоматической обработки файлов (отчетов о продажах и проч) - в exel.

Прошу сориентировать по цене и срокам. Спасибо!