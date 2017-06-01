Создание базы данных маркетинговых действий

Базы данныхЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Алексей, добрый день!

Требуется создать базу данных, лучше в MS Access (можно и альтернативу, но в акцессе привычнее).  база данных весьма простая, однако однозначно будет дорабатыватья, так что проект обещает быть длинным.  Сейчас высылаю Вам предварительное ТЗ - еще дописываем сегодня требования к импорту и автоматической обработки файлов (отчетов о продажах и проч) - в exel. 

Прошу сориентировать по цене  и срокам. Спасибо!

Создание базы данных
7 лет назад
guest_14968371741186
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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