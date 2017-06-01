БД в Access собственников многоквартирного дома

Нужна БД для проведения общего собрания собственников многоквартирного дома (МКД). Чтобы с ее помощью можно было выводить автоматически заполненные формы для проведения такого собрания. Основные данные для авто заполнения – это данные собственников и вопросы повестки дня. Также нужна возможность для автоматического составления итогового протокола голосования. Всего основных 7 форм и 2 вспомогательных (1 для подсчета голосов и 1 для учета отсутствующих на очном голосовании). Формы в наличие, нужно импортировать в БД и настроить заполнение.