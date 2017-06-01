База данных в MS Access

Базы данныхЗакрыт9 заявок237 просмотров
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Нужно выполнить базу данных в MS Access по туристическим потокам. В базе будет храниться информация по ним: страна, год, въездной поток, выездной поток. Система должна выполнять анализ( высчитывать темпы роста, прироста и тд), весь этот анализ есть в формате Эксель со всеми формулами. Подробно опишу предметную область, расскажу, что требуется. Сроки выполнения базы 3-4 дня.

7 лет назад
ksenya_v
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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