Программист БАЗА данных СРОЧНО

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Тема: Реализация шифрования эллиптическими кривыми (ЭК) базу данных
1. Есть база данных и данные которые вносятся туда должны шифроваться ЭК или гибридным шифрованием
типа ECIES основанного на эллиптических кривых, и на клиентском приложении данные должны вывести в расшифрованном виде.
2. можно реализовать двумя способами,
- данные будут вноситься из приложения и храниться в БД шифрованном виде,
- или создать процедуру для шифрования/дешифрования в СУБД(oracle),к которому можно будет обращаться из приложения, и видеть данные в расшифрованном виде,
пример создания нативной процедуры:
(CREATE OR REPLACE PROCEDURE sqlj_myexample AS LANGUAGE JAVA NAME `MyExample.main(java.lang.String[])'
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