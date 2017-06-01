Программист БАЗА данных СРОЧНО

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Тема: Реализация шифрования эллиптическими кривыми (ЭК) базу данных 

1. Есть база данных и данные которые вносятся туда должны шифроваться ЭК или гибридным шифрованием 

типа ECIES основанного на эллиптических кривых, и на клиентском приложении данные должны вывести в расшифрованном виде. 

2. можно реализовать двумя способами, 

- данные будут вноситься из приложения и храниться в БД шифрованном виде, 

- или создать процедуру для шифрования/дешифрования в СУБД(oracle),к которому можно будет обращаться из приложения, и видеть данные в расшифрованном виде, 

пример создания нативной процедуры: 

(CREATE OR REPLACE PROCEDURE sqlj_myexample AS LANGUAGE JAVA NAME `MyExample.main(java.lang.String[])'

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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