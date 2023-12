Программист БАЗА данных СРОЧНО

Тема: Реализация шифрования эллиптическими кривыми (ЭК) базу данных

1. Есть база данных и данные которые вносятся туда должны шифроваться ЭК или гибридным шифрованием

типа ECIES основанного на эллиптических кривых, и на клиентском приложении данные должны вывести в расшифрованном виде.

2. можно реализовать двумя способами,

- данные будут вноситься из приложения и храниться в БД шифрованном виде,

- или создать процедуру для шифрования/дешифрования в СУБД(oracle),к которому можно будет обращаться из приложения, и видеть данные в расшифрованном виде,

пример создания нативной процедуры:

(CREATE OR REPLACE PROCEDURE sqlj_myexample AS LANGUAGE JAVA NAME `MyExample.main(java.lang.String[])'