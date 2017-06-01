База данных миграционные потоки в приморском крае

Алексей, добрый день! Требуется создать базу данных, лучше в MS Access (можно и альтернативу, но в акцессе привычнее). база данных весьма простая, однако однозначно будет дорабатыватья, так что проект обещает быть длинным. Сейчас высылаю Вам предварительное ...
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сделать базу данных в access анализ миграционных потоков в приморском крае , данные все есть в формате exel
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