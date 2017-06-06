Разработка базы данных в Microsoft Access для хранения данных и прогнозирования описанному методу. База с пользовательским интерфейсом, удобна в использовании, хранит все необходимые для прогноза данные с возможностью редактирования (допустим добавлением другого временного периода), ну ...
Разработка базы данных в Microsoft Access для хранения данных и прогн.
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Разработка базы данных в Microsoft Access для хранения данных и прогнозирования описанному методу. База с пользовательским интерфейсом, удобна в использовании, хранит все необходимые для прогноза данные с возможностью редактирования (допустим добавлением другого временного периода), ну и возможность редактирования и добавления других данных. Итоги прогноза в базе данных в виде отчетов, для удобства просмотра. Так же в эти отчеты вставить графики, по данным за прошлые года и прогнозные данные, чтобы видно было тенденцию, +отчет (25-30 страниц) по структуре: 1 Структура и основные таблицы БД; 2 Реализация основных запросов и фильтров; 3 Инструкция пользователю. Максимальный срок 13-14 июня. для прогноза в базе необходимо проводить все необходимые расчеты. По методике: если срок обучения 2 года, то прогноз на 2 года вперед и т.д.
База данных для хранения данных и прогнозирования + отчет
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