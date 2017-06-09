Сделать базу данных

Нужно выяснить и устранить нагрузку на базу данных сайта www.1000mest.ru Выросла очень сильно: 12.06.2017 - 40723494 11.06.2017 - 24925669 10.06.2017 - 14 09.06.2017 - 10 Сайт - Друпал 7, Хостинг - Хостинг-центр. Никаких работ и изменений на сайте не было. Раньше пару раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать базу данных для импорта данных в базу и для экспорта в виде отчетов.
ТЗ в приложении.
Объем 500.000 строк из документа эксель. Имеется виду сумма из всех документов эксель
Приложил пример файла загрузки (вакансии соискателей, а также тз и описание некоторых отчетов
- база данных будет локальная – база должна быть настольная (access или подобная)
- загрузка файлов будет происходить по одному файлу максимальное количество строк в одном файле не более 60000
- структура файлов Excel меняться не будет
- База не будет с авторизацией доступа
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