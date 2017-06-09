Сделать базу данных

Создать базу данных для импорта данных в базу и для экспорта в виде отчетов.

ТЗ в приложении.

Объем 500.000 строк из документа эксель. Имеется виду сумма из всех документов эксель

Приложил пример файла загрузки (вакансии соискателей, а также тз и описание некоторых отчетов

- база данных будет локальная – база должна быть настольная (access или подобная)

- загрузка файлов будет происходить по одному файлу максимальное количество строк в одном файле не более 60000

- структура файлов Excel меняться не будет

- База не будет с авторизацией доступа