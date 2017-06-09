Выяснить нагрузку на базу данных сайта

Нужно выяснить и устранить нагрузку на базу данных сайта www.1000mest.ru Выросла очень сильно:

12.06.2017 - 40723494

11.06.2017 - 24925669

10.06.2017 - 14

09.06.2017 - 10

Сайт - Друпал 7, Хостинг - Хостинг-центр. Никаких работ и изменений на сайте не было. Раньше пару раз тоже бывали скачки.

P.S. Сайт имеет посещаемость всего около 2000 человек в день. Находится не на собственном сервере, а на обычном тарифе, даже не VPS.