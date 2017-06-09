Написать техническое задание (критовалюты, криптоалгоритмы)

Нужен аналитик-технический писатель, который сможет написать документ – концепцию (vision, white paper) и техническое задание на разработку криптографической платежной системы, работающей полностью децентрализовано (P2P) на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты, нетбуки) c применением криптографических алгоритмов.

Нужно иметь хорошее понимание в

* Принципах работы современных криптографический платежных систем, крипто алгоритмов и протоколов

* Технических особенностях работы популярных криптовалют и алгоритмов (Биткоин, Эфир и тд)

* Хорошее понимание технологий: блокчейн, ноды/узлы, консенсус, майнинг и тд

* Быть зарегистрированным на сайтах и форумах, где собираются криптоманьяки (для изучения информации)

Объем/размер документа: 12-15 страниц

Формат файл: docx

Язык документа: русский

Пример документа, которые должны получиться на выходе

gavwood.com/paper.pdf

bitcoin.org/bitcoin.pdf

В дальнейшем возможно участие в разработке и запуске такой системы

P.S. Если не понимаете в данной сфере и не сможете этого сделать – не

оставляйте отзыв. Автоматические и нерелевантные оклики отклоняются

сразу же.