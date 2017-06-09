В последнее время стал медленно работать поиск по Медиафайлам В лог медленных запросов попадает любой поиск, будь-то в записях или в медиафайлах Нужно ускорить поиск по федиафайлама и решить проблему с медленными запросами
Написать техническое задание (критовалюты, криптоалгоритмы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналитик-технический писатель, который сможет написать документ – концепцию (vision, white paper) и техническое задание на разработку криптографической платежной системы, работающей полностью децентрализовано (P2P) на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты, нетбуки) c применением криптографических алгоритмов.
Нужно иметь хорошее понимание в
* Принципах работы современных криптографический платежных систем, крипто алгоритмов и протоколов
* Технических особенностях работы популярных криптовалют и алгоритмов (Биткоин, Эфир и тд)
* Хорошее понимание технологий: блокчейн, ноды/узлы, консенсус, майнинг и тд
* Быть зарегистрированным на сайтах и форумах, где собираются криптоманьяки (для изучения информации)
Объем/размер документа: 12-15 страниц
Формат файл: docx
Язык документа: русский
Пример документа, которые должны получиться на выходе
В дальнейшем возможно участие в разработке и запуске такой системы
P.S. Если не понимаете в данной сфере и не сможете этого сделать – не
оставляйте отзыв. Автоматические и нерелевантные оклики отклоняются
сразу же.
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