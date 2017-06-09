Оптимизировать БД для wordpress

Базы данныхЗакрыт2 заявки159 просмотров
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В последнее время стал медленно работать поиск по Медиафайлам

В лог медленных запросов попадает любой поиск, будь-то в записях или в медиафайлах

Нужно ускорить поиск по федиафайлама и решить проблему с медленными запросами

WordPress
7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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