Сделать базу данных

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Создать базу данных для импорта данных в базу и для экспорта в виде отчетов. 

ТЗ в приложении. 

Объем 500.000 строк из документа эксель. Имеется виду сумма из всех документов эксель 

Приложил пример файла загрузки (вакансии соискателей, а также тз и описание некоторых отчетов 

- база данных будет локальная – база должна быть настольная (access или подобная) 

- загрузка файлов будет происходить по одному файлу максимальное количество строк в одном файле не более 60000 

- структура файлов Excel меняться не будет, возможны пустые поля в некоторых ячейках 

- база не будет с авторизацией доступа

- необходима возможность очищать базу, вариант выбора по соискателям или по компаниям или сразу по всем

7 лет назад
vsevn
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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