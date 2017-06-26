Редактирование базы данных ( Описание точек общепита )

Необходимо отредактировать базу данных, описание столичных заведений (г.Минск ). На каждое заведение есть описание, которое нужно сократить до 350 символов, то есть проанализировав текст составить грамотное и четко сформулированное превью кафе/бара/ресторана.

Требования:

-грамотность

-минимальная привязка к общепиту (что бы понимать, что именно нужно писать)

-красивая подача в текстовой форме