База данных (ручное наполнение и парсер) с админкой и личными кабинета

Базы данныхЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Работа отчасти с АPI Facebook

Объем базы итоговой базы будет большой, потому предпочтение решениям отличным от MySQL (обсуждаемо)

ВНИМАНИЕ. ТОЛЬКО 2 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ

Либо по итогам работы, либо по готовности 50% проекта будет предоплата. Других вариантов нет!!!

Сроки 2-3 недели.

Обсудить можно в скайпе.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество.

6 лет назад
iskrakovrov
Виктор 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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