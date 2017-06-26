Добавление отчета в Delphi 7 при работе с Access

Здравствуйте.

Есть созданная в access база данных. Есть написанная на Delphi 7 программа для работы с этой базой данных. Нужно добавить в программу "отчет о заказах" на основании "журнала заказов" и "отчет о продажах" на основании "Журнала продаж".

В прикрепленных файлах есть сама программа, код программы и как примерно должен выглядеть отчет (картинка из другой программы).

Работа должна быть выполнена до 12-00 26.06.2017