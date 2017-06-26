Запрос в mongodb mongoose

Имеется база данных на mongodb. В ней коллекция products, которая создалась при импорте из csv файла с уникальным _id. В products у каждого документа есть поле articul, соответствующее артикулу производителя. Так же есть поле size указывающее на размер изделия. Т.к размер у одного изделия может быть разный, при импорте создались документы у которых при одном и том же articul будут разные size. Необходимо сделат выборку из products и создать другую коллекцию, в которую поместить значения с уникальным articul, которые должны содержать в себе все значения size для каждого articul.