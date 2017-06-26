Макрос для excel

Базы данныхЗакрыт9 заявок219 просмотров
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Подправить, и дополнить небольшой макрос для excel

Пример, подробное ТЗ, срок и сумма в л.с.

6 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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