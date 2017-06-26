Необходимо доработать небольшую (CRM), по сути это база клиентов с возможностью, заполнять данные о них, распечатывать и т.п. Нужен разработчик способный внести изменения, добавить некоторые новые строки, поправить строки выводящиеся на печать и т.п. Исходники проекта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подправить, и дополнить небольшой макрос для excel
Пример, подробное ТЗ, срок и сумма в л.с.
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