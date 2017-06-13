Генератор телефонных номеров

Техническое задание:

1. Вводится диапазон для генерации телефонов, например: от +79007900000 до +79007999999

2. Вводится название файла, например: "Воронежская обл."

3. Кнопка "Пуск": генерируются телефоны в указанном диапазоне и сохраняются в файле: "Воронежская обл..txt", например:

+79007900000

+79007900001

+79007900002

4. Кнопка "Удалить повторы": после нажатия из файла "Воронежская обл..txt" удаляются все телефоны, которые содержатся в папке: "Повторы", например:

в папке повторы содержатся телефоны в нескольких txt-файлах, в одном из них есть телефон +79007900001

в файле: Воронежская обл..txt" удаляется этот телефон и остается список из телефонов:

+79007900000

+79007900002

5. Кнопка "Случайная сортировка": после нажатия телефоны из файла "Воронежская обл..txt" сортируются в случайном порядке, например:

+79007909000

+79007919010

+79007900102