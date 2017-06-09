Разработчик Windows Desktop Application на постоянную удаленную работу

Наша компания ищет разработчика Windows десктоп приложений.

- полный рабочий день

- полностью удаленная работа

- график близкий к свободному

Обязанности:

1) Разработка клиентских десктоп приложений Windows.

2) Работа над UI и UX по предоставленным макетам и user-stories.

3) Работа с backend web сервисами для получения/передачи данных

4) Работа и интеграция с множеством различных БД архитектур

Обязательные навыки:

ASP.NET

MS SQL Server

WinForms or WPF

WCF / SOAP / REST APIs

User Interface разработка

Интеграция с БД, Procedures, Integrity

Тестирование & Quality Assurance

Минимум 3 года работы в этой области

Хороший письменный английский обязателен, разговорный английский желателен

Вместе с ответом присылайте ваше резюме и ставку за час работы (или за месяц)

Спасибо за ваши отклики!