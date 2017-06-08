Отбор фотографий с выгрузкой результата в excel, установкой водяного..

1. Выгрузить фотографии по списку ссылок на сервер в указанную папку.

2. Перед выгрузкой предварительно отбирать фотографии по принципу, "загрузить", "пропустить", "назад".

Назад на тот случай, если по ошибке было выбрано "загрузить" или "пропустить".

3. Конект по ftp.

4. В указанной папке (куда выгружать на сервере), создавать пронумерованные папки (1,2,3,4 и.т.д.) и в каждой папке выгружать не более энного количества фотографий. к примеру если в настройках программы задано 300, то в папке 1 выгружается 300 фотографий, а 301 выгружается уже в папке номер 2.

5. На выходе получаем excel таблицу, где выгруженные ссылки будут в excel, в одной строке в соседних ячейках.

Также не сбивая сортировку, т.е. если в списке ссылки сортированы так:

Пример ссылок донора в л.с.

То в excel, обработанные(готовые) ссылки отображаются так:

Первая ссылка в первой строке таблицы;

одна строка пропускается;

и в третьей строке выносится второй список.

6. Иногда фотографии бывают в папках, необходимо чтобы можно было отбирать и такие фотографии.

7. Чтобы указанный в настройках водяной знак добавлялся к фотографии. Но фотки бывают разных размеров т.е. нужно будет продумать так, чтобы в некоторых случаях водяной знак не был на всю фотографию, а на всех фотографиях был пропорционально фотографии.

Водяной знак в нижнем правом углу... Водяной знак - картинка.

8. Лог ошибок:

на тот случаи, если картинка не выгрузилась;

не создалась папка, нет контакта с сервером;

битая исходная ссылка;

не удалось установить водяной знак;

и.т.д.

9. Определить одинаковые ссылки, если исходные ссылки повторяются в списке, то сообщить об этом, и не загружать эти картинки повторно, а в отчет вставлять ссылку на готовую (уже выгруженный) файл.

Программа для Windows не ниже 7

оплата по факту