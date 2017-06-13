Доработка веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine

Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей.

У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые готовые модули покупаем, но поскольку их достоинства нивелируются ценовой политикой и шифрованием под конкретный домен при продаже, а так же не перекрывают полностью запросы клиентов, то ищем специалиста/специалистов.

Более точно детали сотрудничества и круг задач обговорим с потенциальным квалифицированным специалистом.

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UPD. С первыми проектами справились своими силами и покупкой модулей, но тема по прежнему актуальна. Мы занимаемся множеством направлений, прошу потенциальных исполнителей писать в сообщении свои контакты, можем обсудить в скайпе, поскольку не на все вопросы могу ответить по части доработки. Предпочтительнее платить как юр.лицо по подряду и желательно проживающим в РФ (прошу не счесть за дискриминацию), но готов проработать варианты сотрудничества и с гражданами в других странах и с другими типами оплаты (молодому юр.лицу выводить конечно не желательно). Спасибо за понимание. Повтор заказа.

На начальном этапе запрос на изменение тем оформления, во вложении выделенная область, в ней должен находиться фирменный баннер. Интересует цена вопроса и сроки. Далее уже более серьезные запросы. Сразу скажу, что у компаний, которые подают заявки, цена для меня сильно завышена, по крайней мере пока, на этапе развития организации.