Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...
Спроекторовать открытый протокол прикладного уровня блокчейн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под стабильную финансовую систему типа qiwi (внимание - это НЕ КРИПТОВАЛЮТА, в просто электронная валюта).
ВАРИАНТ1 (плохой, не блокчейн) исходные данные:
должно работать на 3х серверах с программной рекликацией (первичное обращение - к произвольному серверу) с 3мя сисадминами которые не будут особо пересекаться друг с другом.
система обновления продуманная
тестовые сервера и боевые (виртуалки)
нужна защита от изменения целостности БД
нужна замена сервера незаметная из цепочки стабильная при выходе из строя.
Стоит сделать так чтобы при сливе базы не смогли воссоздать карты. Чтобы дампы были зашифрованы на сервере, а исходные данных хранились на карте. (как открытый ключ и закрытый, как пароль и хеш пароля)
нужно так все сделать чтобы работало стабильно и не падало если даже 1 сервер взломают или уйдет в даун.
ВАРИАНТ2 (отличный)
делать хранение базы по технологии аля блокчейн
чтобы стоял клиентский софт как бекконнект на множестве ПК распределенных
и БД подгружалась постепенно. но после того как ПК отработали год, они новую инфу не принимают, а только хранят.
чтобы все ПК хранили только инфу за год о транзакциях, дальше уже БД не накапливалась больше на старых ПК.
может как-то стоит продумать как впихнуть простейший алгоритм шифрования типа md5 от md5 и цепочки MD5 - чтобы не отследили оригинал
а на VPS-ке за $5 стояли скрипты с открытым кодом и все это работало
нужно учесть что все ПК с БД (блокчейновские) то выключаются то включаются, нужно чтобы так работало чтобы при включении подсасывалась инфа с других ПК, а при выключенных - сохранялось на включенные
абы что не нужно делать. должно все сверх стабильно и транзакция проходила не дольше чем за 5 секунд
не должна быть "система ниппель" в корой не разобраться. должно быть сверх просто и понятно как вода H20, как пузырьковая сортировка.
должно быть супер надежно как атомный реактор, чтобы ее никто не мог уронить, даже если 2 сисадмина из 3х сговорятся
задача для всех испонителей СНГ, все страны
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