Доделать софт на С#

Необходимо разобраться в готовом коде и дописать разработанный на C# софт.

Для сборки используется Cake build, в остальном – стандартные библиотеки, либо очевидно понятные в виде Json, библиотеки для веб-запросов. Большая часть кода с русскими комментариями, весь код на битбакете.

Софт умеет общаться с сервером, авторизовываться, получать конфигурации для определенных программ, менять их и запускать с определенными конфигами, умеет получать информацию с программ и слать на сервер. Общение с сервером через JSON. Реализован автоапдейтер софта.