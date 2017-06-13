Защита информации информационного курса и разработка "Базы знаний"

Здравствуйте! Хотел бы найти исполнителей под разработку надёжной защиты информации информационного курса, а так же под разработку "Базы знаний". В курс включены: видеоуроки + дополнительная текстовая информация к ним, а так же книга. Так же уже сейчас есть форум (сурсы, пока не выложенные в открытый доступ), а так же лендинг (сторонний домен — https://goo.gl/tpWOvb).

Итак, подробнее о "Базе знаний" и примерное тз Вы можете увидеть здесь:

https://goo.gl/57FMJf

Хотел бы узнать от Вас, за какую цену и в какой срок Вы бы могли выполнить такую разработку?

Так же принимаются Ваши альтернативные идеи по защите и формату курса. К примеру, "Базу знаний" можно поместить в exe-файл, к которому люди будут получать доступ, после ввода ключа.