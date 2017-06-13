Защита информации информационного курса и разработка "Базы знаний"

Прикладное ПОЗакрытнет заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Хотел бы найти исполнителей под разработку надёжной защиты информации информационного курса, а так же под разработку "Базы знаний". В курс включены: видеоуроки + дополнительная текстовая информация к ним, а так же книга. Так же уже сейчас есть форум (сурсы, пока не выложенные в открытый доступ), а так же лендинг (сторонний домен — https://goo.gl/tpWOvb). 

Итак, подробнее о "Базе знаний" и примерное тз Вы можете увидеть здесь:

https://goo.gl/57FMJf

Хотел бы узнать от Вас, за какую цену и в какой срок Вы бы могли выполнить такую разработку?

Так же принимаются Ваши альтернативные идеи по защите и формату курса. К примеру, "Базу знаний" можно поместить в exe-файл, к которому люди будут получать доступ, после ввода ключа.

7 лет назад
mi_altin
Михаил 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine

    Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спроекторовать открытый протокол прикладного уровня блокчейн

    $150

    Под стабильную финансовую систему типа qiwi (внимание - это НЕ КРИПТОВАЛЮТА, в просто электронная валюта). ВАРИАНТ1 (плохой, не блокчейн) исходные данные: должно работать на 3х серверах с программной рекликацией (первичное обращение - к произвольному серверу) с 3мя ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать нейронную сеть для прогнозирования биржевых данных

    Суть задачи:   нужно создать нейронную сеть, которая будет изучать предложенный ей график биржевой цены, искать аналогичный в своей базе и прогнозировать изменение графика цены.   Пример графика + ТЗ во вложении.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка ЧТЗ

    Разработать ЧТЗ на оказание услуг по переводу муниципальных услуг в электронную форму напортале государственных и муниципальных услуг. С тестированием системы в городе Железноводске, Ставропольского края. Сроки разработки 3 месяца, управитесь раньше будет здорово.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать софт на С#

    Необходимо разобраться в готовом коде и дописать разработанный на C# софт.   Для сборки используется Cake build, в остальном – стандартные библиотеки, либо очевидно понятные в виде Json, библиотеки для веб-запросов. Большая часть кода с русскими комментариями, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузка данных об организации из сервиса DaData [C#]

    1. Необходимо переработать существующий сервис загрузки данных при помощи сервиса DaData.ru.  2. Необходимо доработать клиент для поиска контрагентов по имени (сейчас реализовано по ИНН) с возможностью отображения нескольких организаций [DevExpress XAF].  Если клиент уже существует, нужно обновить.  Нужно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Софт автоответчик KIK messenger

    Всем привет. Необходим данный софт. Было бы круто, если бы он мог выстраивать какой то диалог, а не просто одно сообщение. Это не должен быть бот (чтобы не было значка бота в профиле). Т.е. вид ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Виртульная webcam и микрофон под Windows

    Требуется написать виртуальную камеру и виртульаный микрофон под Windows, которые будут делать доступными в "стандартных" программах видео телефонии звук и видео из RTSP потока. Т.е. на входе RTSP поток, видео и звук из которого "перебрасываются" ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшая доработка по Node.JS

    Требуется:   1. реализовать node авторизацию, чтобы исключить несанкционированный доступ к данным   2. реализовать функцию online update в хранилище Redis из MySQL   3. поиск и(или) фильтры  Работа разовая, в общем объеме 2-3 дня  Работа строго в GIT, без клонирования проекта локально!Есть ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переводчик API яндекс на C#

    Привет! Задача разработать приложение на C#: это переводчик, на основе API Яндекс- посылает запрос на перевод через Яндекс.переводчик. История запросов переводов должна сохраняться. В идеале-все языки, но можно и Русский-Английский-Немецкий. Должно компилиться без проблем в VS2015.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад