Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...
Защита информации информационного курса и разработка "Базы знаний"
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Здравствуйте! Хотел бы найти исполнителей под разработку надёжной защиты информации информационного курса, а так же под разработку "Базы знаний". В курс включены: видеоуроки + дополнительная текстовая информация к ним, а так же книга. Так же уже сейчас есть форум (сурсы, пока не выложенные в открытый доступ), а так же лендинг (сторонний домен — https://goo.gl/tpWOvb).
Итак, подробнее о "Базе знаний" и примерное тз Вы можете увидеть здесь:
Хотел бы узнать от Вас, за какую цену и в какой срок Вы бы могли выполнить такую разработку?
Так же принимаются Ваши альтернативные идеи по защите и формату курса. К примеру, "Базу знаний" можно поместить в exe-файл, к которому люди будут получать доступ, после ввода ключа.
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