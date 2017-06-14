Написать Shader Unity 3D.

Прикладное ПОЗакрытнет заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать шейдер Unity 3d для использования декалей.  

За основу необходимо взять стандартный шейдер Unity Standart(Specular setup) и расширить его функционал.  

1) Добавить возможность накладывать цвет (Цвет карты) в соответствии с черно-белой RGB картой (Картой цвета)  

1.а) Должна быть возможность выбирать карту цвета.  

1.б) Должна быть возможность выбирать цвет карты.  

2) Добавить RGBA текстуру декалей, которая накладывается на альбедо и цвет так же в соответствии с черно-белой картой.  

2.a) Возможность выбирать текстуру декалей.  

Цвет и декали должны накладываться на основной альбедо в тех местах, где карта имеет белый цвет. На полностью черных участках цвет и декали не накладываются вовсе, на полностью белых – цвет и декали заменяют оригинальный цвет в альбедо.  

Карта цвета поддерживает только черный и белый цвета (поддержка оттенков – на усмотрение).  

Цвет карты НЕ поддерживает прозрачность.  

Цвет карты не должен терять насыщенность и каким бы то ни было образом смешиваться с цветом альбедо (исключение – места с серым оттенком на карте цвета, опять же, на усмотрение).  

Декали должны быть всегда НАД цветом и не должны изменять свой оригинальный цвет за исключением полупрозначных мест на текстуре декалей.  

Шейдер должен корректно работать на ПК и мобильных устройствах Android, IPhone, WIndows Phone (на усмотрение).  

Пример использования во вложенном файле. 

Unity
7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
  • Похожие заказы

  • Спроекторовать открытый протокол прикладного уровня блокчейн

    $150

    Под стабильную финансовую систему типа qiwi (внимание - это НЕ КРИПТОВАЛЮТА, в просто электронная валюта). ВАРИАНТ1 (плохой, не блокчейн) исходные данные: должно работать на 3х серверах с программной рекликацией (первичное обращение - к произвольному серверу) с 3мя ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирование данных с hdd на hdd в dma и pio режимах

    $2600

    ПО копирования данных с одного носителя информации (hdd) на другой (hdd) в режимах UDMA и PIO, с обработкой исключительных ситуаций (ошибки чтения, зависания hdd, отсутствия готовности). Доступ к накопителям осуществляется по портам ( в ОС ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение под linux/windows сопоставление IP с доменом.

    Требуетсяразработать приложение которое будет как сопоставлять домен с заданным диапазоном ip (т.е. обращалась к Ip и пыталась загрузить заданный домен), а такжепри необходимости считывать на главной странице заданную строку, при положительном исходе записывать в файл те ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка приложения на Delphi7 для распределения аудиторного фонда

    Разработка приложения распределения аудиторного фонда техникума на Delphi7 Входные данные: Расписание занятий преподавателей по группам(в виде excel-документа), список аудиторий(из БД в MS Access). Цель: Разработать приложение для сотрудника учебной части, упрощающее формирование аудиторного фонда на основе ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Телеграм Бот

    $200

    Здравствуйте. Нужен человек, который хорошо понимает в Телеграм Ботах. Требуется написание игры на телеграм, полное описание дам в личном сообщение. От Вас  - это Ваше портфолио в различных площадках,  ваши работы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Защита информации информационного курса и разработка "Базы знаний"

    Здравствуйте! Хотел бы найти исполнителей под разработку надёжной защиты информации информационного курса, а так же под разработку "Базы знаний". В курс включены: видеоуроки + дополнительная текстовая информация к ним, а так же книга. Так же ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать нейронную сеть для прогнозирования биржевых данных

    Суть задачи:   нужно создать нейронную сеть, которая будет изучать предложенный ей график биржевой цены, искать аналогичный в своей базе и прогнозировать изменение графика цены.   Пример графика + ТЗ во вложении.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка ЧТЗ

    Разработать ЧТЗ на оказание услуг по переводу муниципальных услуг в электронную форму напортале государственных и муниципальных услуг. С тестированием системы в городе Железноводске, Ставропольского края. Сроки разработки 3 месяца, управитесь раньше будет здорово.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать софт на С#

    Необходимо разобраться в готовом коде и дописать разработанный на C# софт.   Для сборки используется Cake build, в остальном – стандартные библиотеки, либо очевидно понятные в виде Json, библиотеки для веб-запросов. Большая часть кода с русскими комментариями, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузка данных об организации из сервиса DaData [C#]

    1. Необходимо переработать существующий сервис загрузки данных при помощи сервиса DaData.ru.  2. Необходимо доработать клиент для поиска контрагентов по имени (сейчас реализовано по ИНН) с возможностью отображения нескольких организаций [DevExpress XAF].  Если клиент уже существует, нужно обновить.  Нужно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад