Написать Shader Unity 3D.

Необходимо создать шейдер Unity 3d для использования декалей.

За основу необходимо взять стандартный шейдер Unity Standart(Specular setup) и расширить его функционал.

1) Добавить возможность накладывать цвет (Цвет карты) в соответствии с черно-белой RGB картой (Картой цвета)

1.а) Должна быть возможность выбирать карту цвета.

1.б) Должна быть возможность выбирать цвет карты.

2) Добавить RGBA текстуру декалей, которая накладывается на альбедо и цвет так же в соответствии с черно-белой картой.

2.a) Возможность выбирать текстуру декалей.

Цвет и декали должны накладываться на основной альбедо в тех местах, где карта имеет белый цвет. На полностью черных участках цвет и декали не накладываются вовсе, на полностью белых – цвет и декали заменяют оригинальный цвет в альбедо.

Карта цвета поддерживает только черный и белый цвета (поддержка оттенков – на усмотрение).

Цвет карты НЕ поддерживает прозрачность.

Цвет карты не должен терять насыщенность и каким бы то ни было образом смешиваться с цветом альбедо (исключение – места с серым оттенком на карте цвета, опять же, на усмотрение).

Декали должны быть всегда НАД цветом и не должны изменять свой оригинальный цвет за исключением полупрозначных мест на текстуре декалей.

Шейдер должен корректно работать на ПК и мобильных устройствах Android, IPhone, WIndows Phone (на усмотрение).

Пример использования во вложенном файле.