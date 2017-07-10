Приложение под linux/windows сопоставление IP с доменом.

Требуетсяразработать приложение которое будет как сопоставлять домен с заданным диапазоном

ip (т.е. обращалась к Ip и пыталась загрузить заданный домен), а такжепри необходимости считывать на главной странице заданную строку, при положительном исходе записывать в файл те ip, по которым нашелся домен. Важный

параметр скорость перебора, она должна исчисляться тысячами ip в секунду (система уровня i7/100 mbit/с инетканал). Приложение должно работать как по win так и под Линукс. Изначально наwin для тестирования, затем на Линукс для работы на ОС centos 7. IP могут задаваться как в виде например 188.72.103.0-188.72.103.255 так и 188.72.103.0/24, приложение должно выводить счетчик проверенных ip текущий ip и в окне найденные ip. Интерфейс для win примерно такой http://joxi.ru/Y2LyPYnT9GYenA