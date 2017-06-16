Генератор телефонных номеров. Часть 2

Прикладное ПОЗавершен2 заявки221 просмотр
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Техзадание:

в процессе эксплуатации программы возникла необходимость сгенерировать один файл из нескольких диапазонов:

например, вместо ввода одного диапазона, он подгружается из txt-файла, в котором через табуляцию записаны диапазоны телефонов, например:

+7999 9000000 +7999 9999999

+7999 8000000 +7999 8999999

+7999 7000000 +7999 7999999

7 лет назад
religare7
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Qulac
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$2
1 день
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