Написать парсер для Инстаграм

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать десктопный парсер для Инстаграм, который будет просматривать первые n постов с заданным хэштегом, например, список постов с хэштегом #мамынижнего https://www.instagram.com/explore/tags/мамынижнего﻿ 

и собирать из каждого поста хэштеги, указанные в посте, и хэштеги в комментариях к посту, если данный комментарий оставлен владельцем поста. Должна быть регулировка частоты запросов.

На выходе должна быть таблица эксель:

1 столбец - хэштеги (каждый с новой строки)

2 столбец - количество публикаций с данным хэштегом (смотрится по ссылке вида https://www.instagram.com/explore/tags/ХЭШТЕГ)

3 столбец - сама ссылка https://www.instagram.com/explore/tags/ХЭШТЕГ

Пожалуйста, укажите цену и сроки и на чем будете писать.

7 лет назад
o-rain
Остап 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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