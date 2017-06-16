Реализовать векторизованную версию метода поиска делением интервала по

1) Необходимо реализовать векторную версию метода поиска делением интервала поиска пополам, обсуждения как это сделать есть в этом треде http://databasearchitects.blogspot.ru/2015/09/trying-to-speed-up-binary-search.html.

2) Так же необходимо померить время выполнения всех трех алгоритмов в последовательной, автовекторизованной и векторизованной версиях алгоритмов. Размер выборки должен быть 10^9 элементов, тесты провести 4-5 раз.