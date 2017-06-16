Распарсить несколько эксель файлов

Нужно написать работоспособную инструкцию о том, как развернуть проект с https://github.com/angular/angular2-seed на IIS на машинке WinServer 2012R2. Сами файлы из angular2-seed лучше не менять при этом. В итоге должно быть работоспособное веб-приложение, доступное по 80 ...