Распарсить несколько эксель файлов

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Из нескольких эксель файлов свести данные в один. Язык программирования для выполнения задачи не важен. 

7 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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