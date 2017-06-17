На [C#]Загрузка данных об организации из сервиса DaData

У кандидата обязательное знание фреймворка DevExpress XAF + GIT

Необходимо переработать существующий сервис загрузки данных при помощи сервиса DaData.ru.

Необходимо доработать клиент для поиска контрагентов по имени (сейчас реализовано только по ИНН) с возможностью отображения нескольких организаций

Если клиент уже существует, нужно обновить.