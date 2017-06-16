Разработка программы формирования интегрального показателя

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Необходимо написать программу по расчету интегрального показателя.
На каком языке и на какой платформе это будет - не важно.
Важна наглядность исполнения.
По идее должна получится программа или страничка сайта, где любой пользователь может вбить данные своей организации, и по разработанному мною интегральному показателю им он рассчитается, при этом можно бы было вывести это графически- диаграмма например.
Очень нужна помощь квалифицированных специалистов в этой области.
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