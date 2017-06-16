Разработка программы формирования интегрального показателя

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Необходимо написать программу по расчету интегрального показателя.

На каком языке и на какой платформе это будет  - не важно.

Важна наглядность исполнения.

По идее  должна получится программа или страничка сайта, где любой пользователь может вбить данные своей организации, и по разработанному мною интегральному показателю им он рассчитается, при этом можно бы было вывести это графически- диаграмма например.

Очень нужна помощь квалифицированных специалистов в этой области.

7 лет назад
guest_14977185283892
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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