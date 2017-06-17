Unity приложение для PC

Требуется написать приложение на Unity для проведения кастингов.

Основной экран приложения - список групп в виде иконок.

При клике на группу - она открывается показывая иконки всех участников, которых оператор добавил в эту папку.

При клике на участнике - открывается новый экран содержащий всю информацию о данном участнике.

При получении команды от сервера открывается страница с информацией об определенном участнике. Нельзя вернуться на основной экран приложения, пока участник не будет определен в какую-либо группу.

После продолжительного бездействия экран переходит в режим видео-заставки.

Все данные хранятся на сервере - получение через API.

Это описание основного функционала. Также потом потребуется функциональная и визуальная доработка.

Какие не самые тривиальные возможности будут нужны:

1. Всё управление происходит через тач-панель (Равнозначно управлению без клавиатуры, только мышью)

2. Вместо хоткеев - жесты

3. Drag&Drop участников в группы

4. Воспроизведение Full-HD видео для заставки

5. Воспроизведение видео-файлов небольшого разрешения для аватаров участников

6. Получение всех данных и медиа-элементов с web-ресурса

7. Небольшой функционал рисования поверх анкеты участника.

Все доработки оплачиваются отдельно. Срок на всё - два месяца.

От вас ожидается быстрое и качественное создание визуальной части на Unity, с любыми задачами которые у вас вызовут затруднения в логике/функционале - мы сможем помочь, объяснить как сделать ту или иную часть.