Unity приложение для PC

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Требуется написать приложение на Unity для проведения кастингов.
Основной экран приложения - список групп в виде иконок.
При клике на группу - она открывается показывая иконки всех участников, которых оператор добавил в эту папку.
При клике на участнике - открывается новый экран содержащий всю информацию о данном участнике.
При получении команды от сервера открывается страница с информацией об определенном участнике. Нельзя вернуться на основной экран приложения, пока участник не будет определен в какую-либо группу.
После продолжительного бездействия экран переходит в режим видео-заставки.
Все данные хранятся на сервере - получение через API.
Это описание основного функционала. Также потом потребуется функциональная и визуальная доработка.
Какие не самые тривиальные возможности будут нужны:
1. Всё управление происходит через тач-панель (Равнозначно управлению без клавиатуры, только мышью)
2. Вместо хоткеев - жесты
3. Drag&Drop участников в группы
4. Воспроизведение Full-HD видео для заставки
5. Воспроизведение видео-файлов небольшого разрешения для аватаров участников
6. Получение всех данных и медиа-элементов с web-ресурса
7. Небольшой функционал рисования поверх анкеты участника.
Все доработки оплачиваются отдельно. Срок на всё - два месяца.
От вас ожидается быстрое и качественное создание визуальной части на Unity, с любыми задачами которые у вас вызовут затруднения в логике/функционале - мы сможем помочь, объяснить как сделать ту или иную часть.
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