Unity приложение для PC

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Требуется написать приложение на Unity для проведения кастингов.

Основной экран приложения - список групп в виде иконок.

При клике на группу - она открывается показывая иконки всех участников, которых оператор добавил в эту папку.

При клике на участнике - открывается новый экран содержащий всю информацию о данном участнике. 

При получении команды от сервера открывается страница с информацией об определенном участнике. Нельзя вернуться на основной экран приложения, пока участник не будет определен в какую-либо группу.

После продолжительного бездействия экран переходит в режим видео-заставки.

Все данные хранятся на сервере - получение через API.

Это описание основного функционала. Также потом потребуется функциональная и визуальная доработка.

Какие не самые тривиальные возможности будут нужны:

1. Всё управление происходит через тач-панель (Равнозначно управлению без клавиатуры, только мышью)

2. Вместо хоткеев - жесты

3. Drag&Drop участников в группы

4. Воспроизведение Full-HD видео для заставки

5. Воспроизведение видео-файлов небольшого разрешения для аватаров участников

6. Получение всех данных и медиа-элементов с web-ресурса

7. Небольшой функционал рисования поверх анкеты участника.

Все доработки оплачиваются отдельно. Срок на всё - два месяца.

От вас ожидается быстрое и качественное создание визуальной части на Unity, с любыми задачами которые у вас вызовут затруднения в логике/функционале - мы сможем помочь, объяснить как сделать ту или иную часть.

Unity
7 лет назад
wertolet
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
martynenko_a
Андрей 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$800
42 дня
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