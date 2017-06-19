Нужно связать ексель с сайтами на Prom.ua и на opencart 1.5.1.3

Нужно связать ексель с сайтами на Prom.ua и на движке opencart 1.5.1.3 для получения заказов с сайтов.

2 сайта: 1 на проме, другой свой на opencart 1.5.1.3

Т.е. чтобы была надстройка, где были кнопочки: Получить заказы с моего сайта и кнопка Получить заказы с сайта на Проме.

И чтобы полученные данные раскидывались по столбцам.