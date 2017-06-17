Программа на Qt 5 сделать релиз для Ubuntu

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Есть готовый VPN клиент на Windows и macOS.

Написано с помощью библиотеки Qt 5.

Программа умеет:

- скачивать с сайта VPN подключения через XML интерфейс

- устанавливать OpenVPN соединение

Нужно портировать VPN клиент на десктопную Ubuntu.

Ubuntu
7 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
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