Разработка обертки для фискальных драйверов на pascal/delphi/lazarus

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Добрый день.

Нужно написать обретку для драйверов фискальных регистраторов.

У каждого регистратора есть DDL, OLE, но функции вызова – разные.

Язык разработки pascal/delphi/lazarus.

Delphi
7 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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