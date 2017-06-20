Разработка обертки для фискальных драйверов на pascal/delphi/lazarus

Нужно связать ексель с сайтами на [url=http://prom.ua]Prom.ua[/url] и на движке opencart 1.5.1.3 для получения заказов с сайтов. 2 сайта: 1 на проме, другой свой на opencart 1.5.1.3 Т.е. чтобы была надстройка, где были кнопочки: Получить заказы с ...