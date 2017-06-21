Требуется написать простейшую программку с инсталятором inno setup

$30
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Требуется написать простейшую программку с инсталятором inno setup

Есть софт который когда то мне написали, прошлый прогер ушел почему то в офф навсегда.

В комплект входит:

софт ( без исходников)

Упаковщик в inno setup (в нем я указываю какие то данные нужные мне и на выходе получаю уникальный инсталятор)

Сейчас у меня возникла проблема с самим софтом и его нужно просто переписать по шаблону готовой софтинки и отдать мне с исходниками. 

Софт должен работать без NET или максимум net2

Весить не больше 2мб

7 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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