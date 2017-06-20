Есть клиент-серверное приложение (Qt, С++) с интегрированным в UX элементами дизайна, меню, оформлением рабочей области, функциональные элементы. Есть вкладка редактирования прав пользователей. Необходимо добавить функциональные элементы наследования и копирования прав. Скрины существующей вкладки прилагаю. Кратко о ...
Программирование микроконтроллера ATMEGA 8A и SIM800, GPRS канал связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Электронная плата с микроконтроллером ATMEGA 8A (10 входов - сухие контакты и 10 выходов - сухие контакты), имеющая набор интерфейсов на базе GSM-чипа SIM800 (SIM800 is a quad-band GSM/GPRS module that works on frequencies GSM 850MHz, EGSM 900MHz, DCS 1800MHz and PCS 1900MHz. SIM800 features GPRS multi-slot class 12/ class 10 (optional) and supports the GPRS coding schemes CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4), далее ACB.
1. Должна осуществлять коммуникацию через GPRS (производить обмен данными) с сервером (название сервера и ПО, установленного на его базе) по интернет-протоколу TCP/IP.
Телеграмма, передаваемая от АСВ к Серверу (слово состояния), должна содержать информацию о состоянии 50-и предполагаемых дискретных датчиков АСВ, о 10 видах возможных аварий и их комбинаций (дискретного типа) АСВ.
АСВ должен принять и расшифровать телеграмму, приходящую от сервера
(слово команд, 20 возможных команд и их комбинации).
2. Связь между ACB и СЕРВЕРОМ по GPRS
Необходимо реализовать прием и передачу данных по выделенному IP-адресу для АСВ, который связывается с сервером. Статический IP-адрес имеет сервер от Интернет-провайдера при подключении сервера к Интернету по выделенному каналу доступа (образованному с помощью технологий ЛВС, ADSL или др.).
Статические IP-адреса выделяются телефонным оператором для АСВ , он организует GPRS-сеанс с инфраструктурой сотового оператора и устанавливает TCP/IP-соединение с сервером, зная его статический IP-адрес. Последний (сервер) сконфигурирован на прием (и обработку) запросов на соединение с АСВ по выделенному каналу доступа в Интернет. При поступлении запроса на соединение от АСВ происходит двухсторонний обмен информацией. Если же инициатором связи является сервер, он седеняется с модемом АСВ, используя его статический IP-адрес, и инициирует обмен информации с АСВ.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интерeсует пpoгрaмма эмуляции действий и идентификaции (уникализaции) мнoжeства пользoвaтeлeй. Эмулиpующиx зaходы на Facebook черeз прокcи как с мoбильныx, так и деcктoптныx устpoйcтв. Facebook поcтoяннo модифициpует aнaлитику действий пользoвaтeлей, и вce что выпадaет из перeчня приcущих ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно написать обретку для драйверов фискальных регистраторов. У каждого регистратора есть DDL, OLE, но функции вызова – разные. Язык разработки pascal/delphi/lazarus.Закрыт6 лет назад
Нужно связать ексель с сайтами на [url=http://prom.ua]Prom.ua[/url] и на движке opencart 1.5.1.3 для получения заказов с сайтов. 2 сайта: 1 на проме, другой свой на opencart 1.5.1.3 Т.е. чтобы была надстройка, где были кнопочки: Получить заказы с ...Закрыт6 лет назад
Есть программа для распознавания номеров на фотографиях (нагрудные знаки бегунов). Но при распознавании дает много мусора (ошибок при распознавании). Нужно улучшить распознавание номеров, уменьшив ошибки. Работа срочная детали в личку, исходники имеются.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать функции добавления товаров/торговых предложений через API Битрикса, выгружать необходимо максимальный набор полей (обязательные поля и дополнительные) - этот момент лучше обсудить.Закрыт6 лет назад
Есть готовый VPN клиент на Windows и macOS. Написано с помощью библиотеки Qt 5. Программа умеет: - скачивать с сайта VPN подключения через XML интерфейс - устанавливать OpenVPN соединение Нужно портировать VPN клиент на десктопную Ubuntu.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать приложение на Unity для проведения кастингов. Основной экран приложения - список групп в виде иконок. При клике на группу - она открывается показывая иконки всех участников, которых оператор добавил в эту папку. При клике на ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт6 лет назад
[b]Софт для социальной сети Nimses[/b] [b]Техническое задание: [/b] [b]1.[/b] [i]Массовая регистрация аккаунтов через онлайн сервисы для приема SMS. Фильтрация – мужской/женский пол, фото, логин, имя. [/i] [b]2.[/b] [i]Рассылка сообщений по заданным координатам. Фильтрация пользователей по полу и возрасту. [/i] [b]3[/b]. [i]Добавление в ...Закрыт6 лет назад
добрий деньнужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...програма должна ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад