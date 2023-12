Программирование микроконтроллера ATMEGA 8A и SIM800, GPRS канал связи

Электронная плата с микроконтроллером ATMEGA 8A (10 входов - сухие контакты и 10 выходов - сухие контакты), имеющая набор интерфейсов на базе GSM-чипа SIM800 (SIM800 is a quad-band GSM/GPRS module that works on frequencies GSM 850MHz, EGSM 900MHz, DCS 1800MHz and PCS 1900MHz. SIM800 features GPRS multi-slot class 12/ class 10 (optional) and supports the GPRS coding schemes CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4), далее ACB.

1. Должна осуществлять коммуникацию через GPRS (производить обмен данными) с сервером (название сервера и ПО, установленного на его базе) по интернет-протоколу TCP/IP.

Телеграмма, передаваемая от АСВ к Серверу (слово состояния), должна содержать информацию о состоянии 50-и предполагаемых дискретных датчиков АСВ, о 10 видах возможных аварий и их комбинаций (дискретного типа) АСВ.

АСВ должен принять и расшифровать телеграмму, приходящую от сервера

(слово команд, 20 возможных команд и их комбинации).

2. Связь между ACB и СЕРВЕРОМ по GPRS

Необходимо реализовать прием и передачу данных по выделенному IP-адресу для АСВ, который связывается с сервером. Статический IP-адрес имеет сервер от Интернет-провайдера при подключении сервера к Интернету по выделенному каналу доступа (образованному с помощью технологий ЛВС, ADSL или др.).

Статические IP-адреса выделяются телефонным оператором для АСВ , он организует GPRS-сеанс с инфраструктурой сотового оператора и устанавливает TCP/IP-соединение с сервером, зная его статический IP-адрес. Последний (сервер) сконфигурирован на прием (и обработку) запросов на соединение с АСВ по выделенному каналу доступа в Интернет. При поступлении запроса на соединение от АСВ происходит двухсторонний обмен информацией. Если же инициатором связи является сервер, он седеняется с модемом АСВ, используя его статический IP-адрес, и инициирует обмен информации с АСВ.