Создание словаря (описание внутри)

Задача разработать приложение на C#:

Словарь , на основе API Яндекс- посылает запрос на перевод через Яндекс.Словарь.

История запросов переводов должна сохраняться.

В идеале-все языки, но можно и Русский-Английский-Немецкий-Украинский.

Должно компилиться без проблем в VS2015.

История запросов переводов может сохраняться в рамках одного запуска приложения

Должно все быть достаточно просто для развертывания на любом машине.

На выходе нужен .sln который через VS15 можно будет запустить в эмуляторе андройда, скачав с репозитория или флешки

Прошу предоставить мне отдельно API ключ для яндекс разработчика по окончании работ

Окончательный результат нужно предоставить до 21.06.17 до 23 59.(сегодня)