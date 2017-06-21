Перенос программы с VB 6.0 на c#(visual studio)

Есть клиент-серверное приложение (Qt, С++) с интегрированным в UX элементами дизайна, меню, оформлением рабочей области, функциональные элементы. Есть вкладка редактирования прав пользователей. Необходимо добавить функциональные элементы наследования и копирования прав. Скрины существующей вкладки прилагаю. Кратко о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести проект. К объявлению прикрепляю exe-шник, позволяющий примерно оценить сложность.
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