Есть клиент-серверное приложение (Qt, С++) с интегрированным в UX элементами дизайна, меню, оформлением рабочей области, функциональные элементы. Есть вкладка редактирования прав пользователей. Необходимо добавить функциональные элементы наследования и копирования прав. Скрины существующей вкладки прилагаю. Кратко о ...
Нужна внутренняя программа, для работаты сотрудников агенства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна внутренняя программа, в которой смогут работать сотрудники агенства недвижимости.
Вход через логин и пароль. Возможность поиска объектов через интерактивную карту метро, возможность личного пополнения собственников объектов со своего аккаунта и т. д.
Лицевая страница не нужна, возможно размещение только логотипа. Он у нас есть.
Примерно , как поисковик на сайте cian.ru, только для узкого круга пользователей и возможностью внесения объектов.
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