Нужна внутренняя программа, для работаты сотрудников агенства

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Нужна внутренняя программа, в которой смогут работать сотрудники агенства недвижимости.

Вход через логин и пароль. Возможность поиска объектов через интерактивную карту метро, возможность личного пополнения собственников объектов со своего аккаунта и т. д.

Лицевая страница не нужна, возможно размещение только логотипа. Он у нас есть.

Примерно , как поисковик на сайте cian.ru, только для узкого круга пользователей и возможностью внесения объектов.

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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