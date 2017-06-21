Нужна внутренняя программа, для работаты сотрудников агенства

Нужна внутренняя программа, в которой смогут работать сотрудники агенства недвижимости.

Вход через логин и пароль. Возможность поиска объектов через интерактивную карту метро, возможность личного пополнения собственников объектов со своего аккаунта и т. д.

Лицевая страница не нужна, возможно размещение только логотипа. Он у нас есть.

Примерно , как поисковик на сайте cian.ru, только для узкого круга пользователей и возможностью внесения объектов.