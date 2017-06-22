Софт Регистрация и работа с готовыми аккуантами nimses

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Обязательно поддержка программы 

что должен уметь софт 

регистрировать аккаунты SMS активаций (sms-activate.ru и др.) 

Со своих номеров 

Работать уже с готовыми аккуантами 

Ipv4 Proxy 

Генерирация уникальных ников и имена 

Работа с готовым списоком ников и имен 

Добавление в близкие (в друзья) 

Работа по заданным координатам 

Постинг фотографии с описанием 

Поддержка рандомизации сообщений 

формула: {Катя|Света|Настя} 

6 лет назад
dixit
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад