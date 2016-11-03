evagraffova . ru 5 городов следующие: наши города присутствия: - СПБ (а в городе можно еще и по районам продвигаться?) - Казань - Нижний Новгород И не ...
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Alviland . ru Москва и Екатеринбург какой бюджет в месяц на продвижение всех категорий Всего 15 категорий какой срок вывода в топ этих категорий?Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сразу напишите цену в месяц Evagraffova.ru Категории платья блузы брюки распродажа сколько денег нужно в месяц на 15 городов с учетом работы? какие сроки для получения трафика с поиска? ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Аудит яндекс директ 2 аккаПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Опыт не менее 2 лет При подаче заявки показать скринами результаты, кейсы по конверсиям и целям нужно провести аудит текущих рк и отделить инфо ключи и холодные ключи в отдельные компании при необходимости чтобы их ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить ряд задач по дизайну (флаеры, брошуры, сайты, группы и тп). заказов будет на год вперед и работать будем в команде dixite через битрикс24. дизайн должен быть уникальным. т.к многие дизайнеры из ТОПА реально ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нам нужно сделать виджет для интеграции с гугл диском используя APIмне нужно сделать виджет для интеграции с гугл диском или яндекс диском чтобы можно было файлы прикреплять в карточке сделки. создать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка 6 страниц. 1 часть проекта из 4"HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Провести комплексный аудит рабочих рекламных компаний + аудит конкурента который рекламируется по всем горячим запросам которых у нас нет в рекламе и предложить вариант улучшения и сопровождения Все цели установлены и отслеживаются ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
По поводу слайдера, если нужно сделать такой же как на главной цели из метрики повесить на все кнопки и телефоныВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интеграция дизайна в webasyst приложение сайт Вы можете изучить документацию по ссылкам. При успешном выполнении дам еще заказы https://developers.webasyst.ru/tutorials/creating-a-website-tutorial/ https://developers.webasyst.ru/templates/design-themes/Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сейчас сайт выгляди так http://s-dez-s.ru/, с категориями, подкатегориями необходимо интегрировать новый дизайн есть верстка главной, категории, и подкатегории добавить schema.org, OpenGraph, проверить валидность и кроссбраузерность при необходимости поправить Во вложении ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Обязательно поддержка программы что должен уметь софт регистрировать аккаунты SMS активаций (sms-activate.ru и др.) Со своих номеров Работать уже с готовыми аккуантами Ipv4 Proxy Генерирация ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Проект не срочный можно разбить на этапы Есть фреймворк Webasyst www.webasyst.ru/platform/ Документация developers.webasyst.ru/tu... Есть приложение shop-script7 Есть плагины к shop-script7 1. Публикация и удаление ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Гибкие сроки! Необходимо создать Приложение для shop-script используя API SMTP Шлюза А API фреймворка https://developers.webasyst.ru/cookbook/helloworld/ нужна возможность выбирать несколько контактов и по ним отправлять письмо создавать списки ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать виджет для amo crm используя API SMTP Шлюза и API AMOCRM developers.amocrm.ru нужна возможность выбирать несколько контактов в amo crm и по ним отправлять письмо в карточке контакта указывается время открытия ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо использую документацию https://developers.webasyst.ru https://developers.webasyst.ru/tutorials/ создать приложение или плагин для автоматического, ежедневного парсинга товаров по категориям с сайта поставщика в интернет магазин при успешном выполнении есть задачи в написании еще ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Есть скрипт который держит акканут в онлайне можно запускать его по крону каждые 6 минут для того чтобы добавить 100 аккаунтов на сервер для онлайна необходимо создать 100 таких файлов и в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Парсит товары в csv файл запускается по крону Необходимо чтобы не парсил товары у которых статус нет в наличииВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Необходимо создать плагин на Фреймворк Webasyst, который бы реализовывал следующий функционал для CMS Shop-Script 5 Плагин должен быть полностью самостоятельный не затрагивающий файлы самого движка. Движок должен свободно обновляться. Вся интеграция в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад