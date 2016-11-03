dixit

Алекс dixit

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

Sukhanov_Alexey
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка 6 страниц. 1 часть проекта из 4"
Работаю с Александром не в первый раз, рекомендую на все 100%!
Все выполнено на высоком уровне! Лучший специалист на этом проекте!
Ответный отзыв
Sukhanov_Alexey
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта
Приятно было иметь дело, рекомендую!
Высокий уровень! Сделал нам продающий сайт. теперь не будем директ сливать
Ответный отзыв
balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить php парсер
PHP
Все отлично, рекомендую как надежного заказчика!
Рекомендую! Работа была выполнена быстро
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