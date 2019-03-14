SEO 5 городов

Здравствуйте. Есть интернет магазин, но заявок практически нет. Нужно понимание что с ним не так. Понять в каком направлении нужно двигаться для положительного результата? Ищу бюджетный недорогой вариант, на перспективу готов далее сотрудничать с хорошим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
evagraffova . ru
5 городов следующие:
наши города присутствия:
- СПБ (а в городе можно еще и по районам продвигаться?)
- Казань
- Нижний Новгород
И не наши города:
- Москва
- Екатеринбург
там где наши есть офисы и в яндекс справочнике
не наши там есть ПВЗ от СДЭК
В первую очередь
платья большого размера
брюки большого размера
блузки большого размера
напишите сумму в месяц с учетом всех расходов и срок
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