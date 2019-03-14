Здравствуйте. Есть интернет магазин, но заявок практически нет. Нужно понимание что с ним не так. Понять в каком направлении нужно двигаться для положительного результата? Ищу бюджетный недорогой вариант, на перспективу готов далее сотрудничать с хорошим ...
Ищу исполнителя на крауд ссылки ( комментарии, форумы)
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Ищу ответственного фрилансера на крауд ссылки(база площадок США,Канада). Интересуют комементарии на форумах и блогах, поиск сайтов на вас. Тематика образование, работа, курсы. План 150-200 ссылок в месяц. Размещение не в спамных темах форумов / блогов. Уникальный текст по тематике 200+ символов вокруг ссылки. Важна хорошая и качественная работа в сроки. Ищу срочно!!
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