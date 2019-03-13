Анализ работы сайта

Добрый день ,мне перенесли сайт с одного движка на другой ,сейчас Opencart сделал тест сайта на SEO нашлись ошибки ,хотелось бы их найти и устранить и настроить если что-то мне не настроили ,в процесе переноса сайта,Хотелось бы знать стоимость отценки сайта и последующий правки