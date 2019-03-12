Seo анализ сайта с определением позиций

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок251 просмотр
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Приветствую,

необходимо сделать анализ сайта с определением позиций 1-100 в яндексе и google

на выходе нужен отчет диагноз и общие рекомендации. (бесплатные онлайн seo инструменты не предлагать)

пациент - munich-dentalclinic.ru

перед началом работ, коротко обсудим ситуацию,

5 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад